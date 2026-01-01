Déployez DumbPad en un clic.
Bloc-notes partagé auto-hébergé extrêmement simple avec collaboration en temps réel, aperçu Markdown, recherche floue et protection par code PIN facultative.
Choisissez un pack VPS pour DumbPad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DumbPad
DumbPad est une application de bloc-notes auto-hébergée, délibérément minimale, de DumbWare.io, conçue autour de l'idée que le texte partagé rapidement a rarement besoin de comptes, de bases de données ou de toute la complexité qui accompagne les suites de collaboration complètes. Les blocs-notes sont stockés sous forme de fichiers simples sur le disque, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes en temps réel, rechercher dans les blocs-notes avec une correspondance floue, et prévisualiser le markdown avec des alertes de style GitHub, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Une protection par code PIN optionnelle de 4 à 10 chiffres sécurise l'accès sur les serveurs partagés, tandis que le support des Progressive Web Apps vous permet d'installer DumbPad sur n'importe quel appareil pour un accès hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos notes privées, accessibles depuis n'importe quel navigateur et à l'abri des changements de services tiers.
Fonctionnalités clés de DumbPad
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes simultanément, les modifications étant synchronisées sur chaque navigateur connecté.
Markdown avec aperçus
Afficher des blocs d'alerte de style GitHub, des tableaux étendus, du code avec coloration syntaxique et des détails repliables directement dans l'éditeur.
Recherche floue
Trouvez n'importe quel bloc-notes instantanément en recherchant à la fois dans les noms de fichiers et dans le contenu complet des fichiers, avec une correspondance floue flexible.
Protection par code PIN facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés sans imposer un système complet de gestion de compte ou d'utilisateurs.
Aucune base de données requise
Les blocs-notes sont de simples fichiers sur le disque — les sauvegardes sont une copie d'un seul fichier et les migrations prennent quelques secondes, sans aucun schéma à gérer.
Application Web Progressive
Installez DumbPad sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau pour un accès hors ligne sans ouvrir un onglet de navigateur à chaque fois.
Pourquoi exécuter DumbPad avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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