DumbPad est une application de bloc-notes auto-hébergée, délibérément minimale, de DumbWare.io, conçue autour de l'idée que le texte partagé rapidement a rarement besoin de comptes, de bases de données ou de toute la complexité qui accompagne les suites de collaboration complètes. Les blocs-notes sont stockés sous forme de fichiers simples sur le disque, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes en temps réel, rechercher dans les blocs-notes avec une correspondance floue, et prévisualiser le markdown avec des alertes de style GitHub, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Une protection par code PIN optionnelle de 4 à 10 chiffres sécurise l'accès sur les serveurs partagés, tandis que le support des Progressive Web Apps vous permet d'installer DumbPad sur n'importe quel appareil pour un accès hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos notes privées, accessibles depuis n'importe quel navigateur et à l'abri des changements de services tiers.