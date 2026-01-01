Scrypted est une plateforme d'intégration vidéo domestique open source et un enregistreur vidéo réseau (NVR) qui unifie les caméras IP à travers les écosystèmes de maison intelligente, y compris HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant. Son transcodage accéléré par le matériel et son architecture de plugins offrent des flux en direct à faible latence et des enregistrements fiables 24h/24 et 7j/7 sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Le plugin Scrypted NVR ajoute l'enregistrement continu avec des détections intelligentes basées sur l'IA, des alertes de mouvement instantanées et une application mobile et de bureau soignée pour la surveillance à distance. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos séquences et élimine les frais d'abonnement cloud récurrents.