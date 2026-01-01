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Plateforme d'intégration vidéo domestique haute performance et NVR avec des détections intelligentes alimentées par l'IA.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Scrypted

Scrypted est une plateforme d'intégration vidéo domestique open source et un enregistreur vidéo réseau (NVR) qui unifie les caméras IP à travers les écosystèmes de maison intelligente, y compris HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant. Son transcodage accéléré par le matériel et son architecture de plugins offrent des flux en direct à faible latence et des enregistrements fiables 24h/24 et 7j/7 sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Le plugin Scrypted NVR ajoute l'enregistrement continu avec des détections intelligentes basées sur l'IA, des alertes de mouvement instantanées et une application mobile et de bureau soignée pour la surveillance à distance. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos séquences et élimine les frais d'abonnement cloud récurrents.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Scrypted

Intégration Maison Intelligente

Diffusez des caméras vers HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant simultanément depuis une seule plateforme unifiée.

Enregistrement NVR 24h/24 et 7j/7

Enregistrez toutes les caméras 24h/24 avec le plugin Scrypted NVR et parcourez les séquences grâce à une navigation intuitive sur la ligne de temps.

Détections intelligentes par IA

Recevez des alertes intelligentes de mouvement, de personne, de véhicule et d'animal, alimentées par des modèles d'apprentissage automatique embarqués.

Accélération matérielle

Utilisez le décodage vidéo accéléré par GPU ou matériel pour des flux fluides et à faible latence avec une surcharge minimale du processeur.

Écosystème de plugins

Étendez les fonctionnalités avec des centaines de plugins communautaires prenant en charge les caméras, les serrures, les capteurs et les appareils domotiques.

Pourquoi exécuter Scrypted avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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