Déployez ezBookKeeping en un clic.
Suivi de finances personnelles léger et auto-hébergé avec une interface utilisateur mobile-first, des graphiques et la numérisation des reçus.
Choisissez un pack VPS pour ezBookKeeping
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ezBookKeeping
ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open-source, conçue pour un suivi rapide et fluide des dépenses quotidiennes. Conçue comme un conteneur unique avec stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.
Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.
Fonctionnalités clés de ezBookKeeping
PWA mobile-first
Installez ezBookKeeping comme une application web progressive sur n'importe quel téléphone pour une journalisation des dépenses de type natif sans téléchargement depuis un magasin d'applications.
Numérisation OCR de reçus
Numérisez les reçus papier pour extraire automatiquement les montants des transactions et les commerçants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Prise en charge multidevise
Suivre les dépenses dans plusieurs devises avec conversion automatique du taux de change pour les voyages et les dépenses internationales.
Graphiques et statistiques
Visualisez les tendances de dépenses par catégorie, compte et période, avec des graphiques intégrés et des statistiques récapitulatives.
Importation CSV & Alipay
Importez l'historique des transactions à partir de fichiers CSV et des principales plateformes de paiement, y compris Alipay et WeChat Pay.
Pourquoi exécuter ezBookKeeping avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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