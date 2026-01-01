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Liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas auto-hébergé qui maintient toute la maisonnée synchronisée depuis n'importe quel appareil.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec KitchenOwl

KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de liste de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.

L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS permet de conserver les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible consommation de ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de KitchenOwl

Listes de courses partagées

Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste pendant les achats ou la planification.

Recettes et planification des repas

Enregistrez des recettes (ou importez-les depuis des URL), planifiez des repas sur un calendrier et générez automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.

Suivi du garde-manger

Suivez les articles déjà en stock afin que la planification des repas puisse les déduire de la liste de courses générée et éviter les achats en double.

Plusieurs ménages

Gérez des foyers distincts sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les maisons partagées ou la famille élargie.

Applications iOS et Android

Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles par code-barres.

Suggestions intelligentes

Les suggestions d'articles et le tri intelligent par allée accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.

Pourquoi exécuter KitchenOwl avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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