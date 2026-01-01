Déployez Mautic en un clic.
Plateforme d'automatisation marketing open source pour les campagnes e-mail, la notation des leads et l'engagement client multicanal.
Choisissez un pack VPS pour Mautic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mautic
Mautic est une plateforme d'automatisation marketing entièrement open source qui offre aux entreprises un contrôle total sur leurs campagnes, leurs données de contact et leurs parcours clients. Contrairement aux outils marketing SaaS qui facturent par contact, Mautic fonctionne sur votre propre infrastructure — pas de frais de plateforme récurrents, pas de partage de données avec des tiers, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Mautic sur un VPS maintient vos données clients sous votre contrôle direct — essentiel pour les exigences du RGPD et de la souveraineté des données. Sans tarification par contact, vous pouvez faire évoluer vos opérations marketing sans pénalités de coût, tout en conservant la pleine propriété de chaque e-mail, campagne et interaction avec les prospects.
Fonctionnalités clés de Mautic
Automatisation des campagnes e-mail
Mettez en place des campagnes d'e-mails automatisées et des e-mails de diffusion avec un éditeur glisser-déposer, une personnalisation dynamique du contenu et des tests A/B.
Notation et suivi des leads
Attribuez un score aux contacts en fonction des visites de pages, des ouvertures d'e-mails, des soumissions de formulaires et des événements personnalisés afin de prioriser le suivi au bon moment.
Concepteur de campagnes visuelles
Concevez des parcours clients complexes en plusieurs étapes avec un éditeur de flux de travail basé sur un canevas qui connecte les conditions, les actions et les décisions.
Segmentation des contacts
Segmentez les contacts dynamiquement en utilisant les données comportementales, les données démographiques et les champs personnalisés pour cibler la bonne audience pour chaque campagne.
Approche multi-canal
Atteignez vos contacts par e-mail, SMS, notifications push et notifications web depuis une seule plateforme avec un suivi d'engagement unifié.
Pourquoi exécuter Mautic avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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