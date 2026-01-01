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Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et de service d'assistance pour le suivi de l'infrastructure et la gestion des tickets de support.

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1 cœur vCPU
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme complète de gestion des services informatiques (ITSM) open source qui combine l'inventaire des actifs, la gestion des tickets de support, le suivi des licences logicielles et la gestion des changements dans une seule application web. Elle prend en charge plus de 70 langues et un écosystème de plugins avec plus de 150 extensions, s'adaptant aux opérations informatiques de toute taille.

L'auto-hébergement de GLPI sur votre VPS élimine les coûts de licence par utilisateur et maintient les données sensibles de l'infrastructure informatique sous le contrôle de l'organisation. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage fiable. Après le déploiement, complétez l'assistant de configuration dans votre navigateur en utilisant les identifiants de base de données affichés pendant le processus de déploiement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GLPI

Inventaire des actifs informatiques

Suivez les serveurs, les postes de travail, les appareils mobiles, les équipements réseau et les licences logicielles dans un inventaire centralisé avec découverte automatique.

Gestion des tickets d'assistance

Gérer les demandes des utilisateurs, les incidents et les demandes de changement avec des flux de travail personnalisables, le suivi des SLA et les notifications par e-mail.

Gestion des licences logicielles

Surveillez l'utilisation des licences, suivez la conformité et optimisez les coûts des logiciels au sein de toute votre organisation.

Base de connaissances

Documentez les solutions et créez des ressources en libre-service afin que les utilisateurs puissent résoudre les problèmes courants sans ouvrir de tickets.

Marché des plugins

Étendez GLPI avec plus de 150 plugins communautaires couvrant les intégrations, les rapports et les flux de travail ITSM spécialisés.

Pourquoi exécuter GLPI avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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