GitBucket est une plateforme Git open source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les requêtes de tirage, les problèmes, les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, afin que les équipes existantes l'adoptent sans formation supplémentaire.

Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket n'a pas besoin de services externes pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit à l'intérieur de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.