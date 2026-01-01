Déployez GitBucket en un clic.
Plateforme Git open source auto-hébergée avec une interface de style GitHub, alimentée par la JVM.
Choisissez un pack VPS pour GitBucket
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GitBucket
GitBucket est une plateforme Git open source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les requêtes de tirage, les problèmes, les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, afin que les équipes existantes l'adoptent sans formation supplémentaire.
Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket n'a pas besoin de services externes pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit à l'intérieur de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de GitBucket
Flux de travail à la GitHub
Les dépôts, les requêtes de tirage, les problèmes et les jalons correspondent directement aux conventions GitHub afin que les contributeurs restent productifs dès le premier jour.
Écosystème de plugins
Les plugins officiels et communautaires étendent GitBucket avec des runners CI, des notifications, la recherche de code et des fournisseurs d'authentification.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs effectuent des push et des pull via Git standard sur HTTPS ou SSH sur un port dédié pour les outils clients habituels.
Wiki et problèmes intégrés
Chaque dépôt est livré avec un wiki et un système complet de suivi des problèmes, permettant de conserver la documentation et le travail de projet à côté du code.
Portabilité basée sur la JVM
L'application Scala mono-WAR s'exécute partout où la JVM est présente, rendant les mises à niveau et les sauvegardes prévisibles sur n'importe quel VPS.
Pourquoi exécuter GitBucket avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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