Déployez NZBHydra2 en une installation en un clic.
Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point d'accès API Newznab unifié unique.
Choisissez un pack VPS pour NZBHydra2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NZBHydra2
NZBHydra2 est un moteur de méta-recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose le tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.
L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui fonctionnent réellement.
Fonctionnalités clés de NZBHydra2
Point de terminaison Newznab unifié
Agrège des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.
Dédoublonnage inter-fournisseurs
Reconnaît les doublons de versions sur l'ensemble des indexeurs, les classe selon vos règles de priorité et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.
Mise en cache et statistiques de recherche
Met en cache les recherches récentes et suit le taux de réussite par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus efficaces.
Filtrage flexible des résultats
Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie excluent les versions de mauvaise qualité de votre pipeline d'automatisation Arr.
Comptes multi-utilisateurs
Les comptes facultatifs par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans croiser les visibilités.
Pourquoi exécuter NZBHydra2 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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