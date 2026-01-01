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Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point d'accès API Newznab unifié unique.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec NZBHydra2

NZBHydra2 est un moteur de méta-recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose le tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.

L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui fonctionnent réellement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de NZBHydra2

Point de terminaison Newznab unifié

Agrège des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.

Dédoublonnage inter-fournisseurs

Reconnaît les doublons de versions sur l'ensemble des indexeurs, les classe selon vos règles de priorité et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.

Mise en cache et statistiques de recherche

Met en cache les recherches récentes et suit le taux de réussite par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus efficaces.

Filtrage flexible des résultats

Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie excluent les versions de mauvaise qualité de votre pipeline d'automatisation Arr.

Comptes multi-utilisateurs

Les comptes facultatifs par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans croiser les visibilités.

Pourquoi exécuter NZBHydra2 avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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