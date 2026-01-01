Déployez Mylar3 en un clic.
Téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui automatise le suivi des nouvelles parutions à travers les sources NZB et torrent.
Choisissez un pack VPS pour Mylar3
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mylar3
Mylar3 est le fork Python 3 activement maintenu de Mylar — un téléchargeur de bandes dessinées automatisé et un gestionnaire de bibliothèque qui surveille les séries, met en file d'attente les nouveaux numéros dès leur publication, transfère les téléchargements à votre client existant et post-traite les fichiers CBR/CBZ résultants en une bibliothèque propre. Il communique avec SABnzbd, NZBGet et une large gamme de clients torrent, y compris qBittorrent, Transmission, Deluge et rTorrent.
L'auto-hébergement de Mylar3 sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture, votre file d'attente de surveillance et les identifiants de votre client de téléchargement au sein de votre infrastructure plutôt que sur un service SaaS. Combiné à un lecteur de bandes dessinées comme Komga ou Kavita, le déploiement devient une pile personnelle de style Plex pour les bandes dessinées — récupérant automatiquement les nouveaux numéros dans une bibliothèque que les lecteurs mobiles et de bureau peuvent consulter de n'importe où.
Fonctionnalités clés de Mylar3
Listes de surveillance de séries
Suivez les séries en cours, les numéros individuels, les arcs narratifs et les one-shots afin que les nouvelles parutions soient automatiquement mises en file d'attente dès qu'elles sont disponibles.
Clients NZB et torrent
Transférez les téléchargements à SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent et d'autres clients via leurs API standard.
Intégrations d'indexeurs
Rechercher parmi les indexeurs Newznab/Torznab, les fournisseurs DDL publics et les flux RSS configurables pour trouver chaque problème suivi.
Post-traitement de la bibliothèque
Renomme, déplace et étiquette les fichiers téléchargés dans une structure de dossiers propre (CBR/CBZ) adaptée à Komga, Kavita, ComicRack et d'autres.
Métadonnées ComicVine
Récupère les couvertures, la numérotation des numéros et les métadonnées de l'éditeur depuis ComicVine afin que la bibliothèque reste cohérente et bien taguée.
Planificateur d'arrière-plan
Exécute des contrôles planifiés en continu pour détecter les nouveaux problèmes, les données de rattrapage manquantes et les tâches de renommage, afin que la bibliothèque se mette à jour sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Mylar3 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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