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Application gratuite et open-source de partage de dépenses pour les groupes — suivez les coûts partagés et réglez les comptes sans abonnement.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Spliit

Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre les dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.

L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne sont jamais envoyées à un serveur tiers ni utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Spliit

Aucun compte requis

Partagez un lien de groupe et n'importe qui peut ajouter ou consulter les dépenses immédiatement — aucune inscription ou vérification par e-mail n'est requise pour les participants.

Calcul automatique du solde

Spliit calcule qui doit quoi à qui après chaque dépense, minimisant le nombre de transactions nécessaires pour régler un groupe.

Scan de reçus

Prenez en photo un reçu et Spliit extrait automatiquement le montant, accélérant la saisie des dépenses sans saisie manuelle.

Partage inégal des dépenses

Divisez les dépenses par montants exacts, pourcentages ou parts — et non pas seulement à parts égales — pour les situations où une personne consomme plus que les autres.

Catégories de dépenses et recherche

Classez les dépenses par catégorie et filtrez l'historique pour trouver rapidement n'importe quelle transaction au sein de groupes de longue durée.

Pourquoi exécuter Spliit avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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