Déployez Chevereto en un clic.
Plateforme de partage d'images et de vidéos auto-hébergée pour construire votre propre communauté de médias de type Imgur ou Flickr.
Choisissez un forfait VPS pour Chevereto
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chevereto
Chevereto est une plateforme d'hébergement d'images et de vidéos mature et auto-hébergée, plébiscitée par les communautés depuis 2007. Elle offre tout le nécessaire pour gérer un site de partage de médias complet — inscription des utilisateurs, profils, authentification à deux facteurs, organisation avancée des médias par catégories, tags et albums, ainsi que des contrôles de confidentialité granulaires par téléchargement pour le contenu public, privé ou protégé par mot de passe.
L'exécution de Chevereto sur votre propre VPS vous permet de garder chaque téléchargement, compte utilisateur et flux de revenus sous votre contrôle total, sans frais par image ni restrictions de contenu. Ce modèle regroupe Chevereto avec MariaDB pour les métadonnées de contenu et Redis pour le stockage rapide des sessions et du cache, tandis que Traefik gère automatiquement le routage HTTPS, de sorte que la plateforme est prête à accepter son premier téléchargement en quelques minutes.
Caractéristiques principales de Chevereto
Partage d'images et de vidéos
Hébergez des images et des vidéos avec des vignettes, des lecteurs intégrés et des liens directs prêts à être partagés sur n'importe quelle plateforme.
Albums et balises
Organisez le contenu en albums et classez les téléchargements avec des balises afin que les visiteurs puissent parcourir et rechercher une bibliothèque multimédia croissante.
Comptes utilisateur et rôles
Les utilisateurs enregistrés bénéficient de profils, de l'authentification à deux facteurs et de permissions basées sur les rôles, gérées via le panneau d'administration.
Contrôles de confidentialité
Les paramètres de confidentialité par téléchargement permettent aux propriétaires de marquer le contenu comme public, privé ou protégé par mot de passe pour s'adapter à tout scénario de partage.
Interface multilingue
Déployez une communauté dans l'une des plus de 30 langues prises en charge sans installer de packs ou de thèmes supplémentaires.
Pourquoi exécuter Chevereto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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