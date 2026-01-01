Votre Spotify est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques riches : meilleurs artistes et titres au fil du temps, temps d'écoute par jour et par heure, distributions de genres, rotations d'albums et tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour n'importe quelle période de votre choix.

L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque "j'aime" et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.