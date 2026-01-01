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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Geneac

Geneac est une application Ruby on Rails open-source permettant de partager des recherches généalogiques sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog réadaptés.

L'auto-hébergement de Geneac permet de conserver des décennies de recherches familiales, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Geneac

Personnes et Relations

Enregistrez les individus avec leurs détails de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, conjoint et enfant pour construire un arbre généalogique navigable.

Photos et Documents

Joignez des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, le traitement d'image étant géré par libvips.

Notes de recherche

Capturez des récits biographiques et des résultats de recherche sous forme de notes longues qui peuvent être étiquetées et reliées aux personnes qu'elles décrivent.

Balises et Recherche

Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.

Administrateur authentifié

L'enregistrement, la connexion et l'octroi de rôles d'administrateur basés sur Devise protègent l'édition tout en permettant aux membres de la famille de naviguer librement sur le site publié.

Travailleurs d'arrière-plan

Un worker Resque, soutenu par Redis, exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.

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