Déployez Inkscape en un clic.
Éditeur de graphiques vectoriels gratuit et open-source, accessible depuis n'importe quel navigateur via un environnement de bureau hébergé dans le cloud.
Choisissez un pack VPS pour Inkscape
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Inkscape
Inkscape est le principal éditeur de graphiques vectoriels open source pour la création de logos, d'icônes, d'illustrations et de diagrammes techniques au format SVG. Ce modèle exécute l'application de bureau complète Inkscape via KasmVNC, la rendant accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans aucune installation locale.
Héberger Inkscape sur un VPS vous offre un espace de travail de conception persistant qui vous suit sur tous vos appareils. Vos extensions personnalisées, palettes, modèles et fichiers de projet sont toujours disponibles, et l'environnement est sécurisé via HTTPS avec authentification par mot de passe — aucun VPN ou synchronisation de bureau n'est requis.
Fonctionnalités clés de Inkscape
Bureau accessible via navigateur
L'application Inkscape complète s'exécute dans votre navigateur via KasmVNC, vous donnant accès à votre espace de travail de conception depuis n'importe quel appareil.
Édition SVG native
Inkscape fonctionne directement avec la géométrie SVG, ainsi les illustrations s'adaptent à n'importe quelle résolution sans perte de qualité — idéal pour le web et l'impression.
Édition avancée de nœuds
Les outils précis de manipulation de courbes de Bézier et de nœuds vous donnent un contrôle total sur les tracés pour l'illustration détaillée et le travail d'icônes.
Extensions et Scripting
Des centaines d'extensions intégrées et communautaires permettent l'automatisation, des effets personnalisés et des intégrations de flux de travail directement dans Inkscape.
Espace de travail persistant
Les fichiers de projet, les polices, les palettes et les préférences persistent d'une session à l'autre dans un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages et aux mises à jour des conteneurs.
Pourquoi exécuter Inkscape avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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