Déployez Gogs en un clic.
Service Git auto-hébergé sans effort écrit en Go — léger, rapide et facile à exécuter sur n'importe quel serveur.
Choisissez un pack VPS pour Gogs
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gogs
Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, le suivi des problèmes, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web épurée, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.
L'auto-hébergement de Gogs maintient votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à PostgreSQL pour un stockage de données fiable et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail Git standard de push et de pull.
Fonctionnalités clés de Gogs
Hébergement de dépôt Git
Gestion complète du dépôt avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail de demande de fusion dans une interface web simple.
Suivi des problèmes
Un suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et une affectation permet de maintenir le travail de projet organisé en parallèle du code.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs effectuent des push et des pull via SSH ou HTTPS en utilisant des clients Git standard, sans modifier leur flux de travail.
Utilisation minime des ressources
Gogs fonctionne sur du matériel peu puissant, ce qui en fait un choix pratique pour l'hébergement Git pour les petits serveurs et les laboratoires personnels.
Intégrations de webhook
La prise en charge des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors des événements de push pour les pipelines de build et de déploiement automatisés.
Pourquoi exécuter Gogs avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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