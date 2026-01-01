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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec ByteStash

ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une seule bibliothèque consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide, et de partager des extraits publiquement sans nécessiter de compte pour les destinataires.

Contrairement aux outils de gestion d'extraits de code basés sur le cloud, ByteStash s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Elle fournit une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui la rend également adaptée aux développeurs individuels et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ByteStash

Coloration syntaxique

Prend en charge des dizaines de langages de programmation afin que chaque extrait soit rendu avec une coloration syntaxique précise et lisible.

Recherche plein texte

Recherchez et filtrez l'intégralité de votre bibliothèque de snippets par langue, mot-clé ou balise pour trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

Partage public

Partagez des extraits individuels ou des collections via des liens publics — les destinataires n'ont pas besoin de compte pour les consulter.

Accès API REST

L'API CRUD complète avec documentation Swagger intégrée vous permet d'intégrer la récupération de fragments de code dans des scripts, des éditeurs ou des pipelines CI.

Intégration SSO

Connectez n'importe quel fournisseur OpenID Connect pour activer l'authentification unique pour les équipes utilisant déjà une gestion centralisée des identités.

Pourquoi exécuter ByteStash sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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