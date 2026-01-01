Déployez ByteStash en un clic.
Gestionnaire de fragments de code auto-hébergé avec coloration syntaxique, recherche en texte intégral et SSO optionnel pour les développeurs et les équipes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ByteStash
ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une seule bibliothèque consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide, et de partager des extraits publiquement sans nécessiter de compte pour les destinataires.
Contrairement aux outils de gestion d'extraits de code basés sur le cloud, ByteStash s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Elle fournit une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui la rend également adaptée aux développeurs individuels et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.
Caractéristiques principales de ByteStash
Coloration syntaxique
Prend en charge des dizaines de langages de programmation afin que chaque extrait soit rendu avec une coloration syntaxique précise et lisible.
Recherche plein texte
Recherchez et filtrez l'intégralité de votre bibliothèque de snippets par langue, mot-clé ou balise pour trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.
Partage public
Partagez des extraits individuels ou des collections via des liens publics — les destinataires n'ont pas besoin de compte pour les consulter.
Accès API REST
L'API CRUD complète avec documentation Swagger intégrée vous permet d'intégrer la récupération de fragments de code dans des scripts, des éditeurs ou des pipelines CI.
Intégration SSO
Connectez n'importe quel fournisseur OpenID Connect pour activer l'authentification unique pour les équipes utilisant déjà une gestion centralisée des identités.
Pourquoi exécuter ByteStash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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