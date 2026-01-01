ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une seule bibliothèque consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide, et de partager des extraits publiquement sans nécessiter de compte pour les destinataires.

Contrairement aux outils de gestion d'extraits de code basés sur le cloud, ByteStash s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Elle fournit une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui la rend également adaptée aux développeurs individuels et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.