Déployer des outils IT en un clic.
Collection auto-hébergée d'utilitaires pour développeurs — encodeurs, formateurs, générateurs de hachage et outils réseau dans une seule interface.
Choisissez un pack VPS pour IT Tools
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec IT Tools
IT Tools rassemble des dizaines d'utilitaires essentiels pour les développeurs, les administrateurs système et les professionnels de l'informatique dans une interface web unique et épurée. Des formateurs JSON et des décodeurs JWT aux calculateurs de sous-réseaux et aux générateurs de mots de passe, chaque outil fonctionne entièrement dans le navigateur afin que les données sensibles ne quittent jamais votre appareil.
L'auto-hébergement d'IT Tools sur un VPS offre à votre équipe une boîte à outils privée et toujours disponible sans dépendre des services en ligne publics. C'est particulièrement précieux dans les organisations ayant des politiques de sécurité interdisant l'utilisation d'outils web tiers ou dans des environnements avec un accès internet sortant restreint.
Fonctionnalités clés de IT Tools
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent directement dans le navigateur — les données sensibles telles que les jetons, les hachages et les certificats n'atteignent jamais le serveur.
Outils Crypto et de Hachage
Générez des hachages MD5, SHA et bcrypt, créez des UUID, décodez des jetons JWT et travaillez avec Base64 et HMAC sans quitter l'interface.
Formateurs de code
Embellissez et minifiez instantanément JSON, SQL, XML, CSS et JavaScript pour nettoyer la sortie des API, des journaux ou des pipelines de build.
Utilitaires réseau
Calculateurs de sous-réseaux IPv4 et IPv6, vérificateurs de ports et outils de recherche d'adresses MAC pour les tâches quotidiennes d'administration réseau.
Générateurs et Convertisseurs
Génération de mots de passe robustes, lorem ipsum, conversion de dates, conversion d'unités et conversion de bases dans une interface unique et consultable.
Pourquoi exécuter IT Tools avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.