Déployez MeshCentral en un clic.
Plateforme de surveillance et de gestion à distance auto-hébergée pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT, accessible via le réseau local ou Internet.
Choisissez un pack VPS pour MeshCentral
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MeshCentral
MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open-source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD, le tout depuis une seule console web. Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, vous permettant ainsi de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.
L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par siège, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer un éventail allant de quelques appareils personnels à des milliers de terminaux clients.
Fonctionnalités clés de MeshCentral
Bureau à distance et shell
Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD grâce à une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation de client n'est requise.
Agent léger
De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, ainsi MeshCentral fonctionne à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.
Groupes d'appareils et règles
Organisez les points de terminaison en groupes de maillage avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions en masse afin que les grandes flottes restent gérables.
Authentification à deux facteurs
Le TOTP intégré, WebAuthn et l'authentification à deux facteurs par e-mail maintiennent la console d'administration sécurisée même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.
Enregistrement et audit de session
L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance, ainsi qu'un journal d'audit détaillé, vous permet de consulter chaque action effectuée par chaque administrateur.
API REST et WebSocket
Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, d'intégrer des outils de billetterie, ou de construire sur MeshCentral comme base d'un RMM personnalisé.
Pourquoi exécuter MeshCentral avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface web, éditeur ACL et surveillance en temps réel