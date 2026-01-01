MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open-source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD, le tout depuis une seule console web. Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, vous permettant ainsi de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.

L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par siège, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer un éventail allant de quelques appareils personnels à des milliers de terminaux clients.