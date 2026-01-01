Déployez OCS Inventory NG en un clic.
Serveur de gestion de parc informatique open-source qui suit le matériel, les logiciels et déploie des packages sur l'ensemble de votre parc.
Choisissez un pack VPS pour OCS Inventory NG
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution gratuite et open source de gestion d'actifs et de déploiement de logiciels, affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX rapportent des inventaires matériels et logiciels détaillés à un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres appareils sans agent.
L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et package déployé. La console web, la base de données MySQL et l'API REST incluses sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de OCS Inventory NG
Inventaire matériel et logiciel
Des agents légers collectent des données détaillées sur le CPU, la mémoire, le stockage, les périphériques et les logiciels installés à partir des points de terminaison Windows, Linux, macOS, Android et AIX.
Déploiement de package
Poussez des scripts, des installateurs et des paquets de configuration vers les agents via HTTPS, avec des contrôles de bande passante qui s'adaptent à des parcs de plus de 100 000 appareils.
SNMP et découverte de réseau
Analyser les sous-réseaux et interroger les périphériques SNMP pour inventorier les imprimantes, commutateurs, routeurs et autres équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agent.
Rapports de conformité des licences
Suivez les applications installées sur l'ensemble de votre parc et générez des rapports de mesure de logiciels pour vérifier l'utilisation des licences et les renouvellements.
API REST et intégrations
L'API REST intégrée et le plug-in de synchronisation GLPI alimentent les données d'actifs dans les systèmes de billetterie, les CMDB et les outils de sécurité.
Console web avec RBAC
Console basée sur navigateur avec contrôles d'accès basés sur les rôles, authentification LDAP et CAS, et tableaux de bord personnalisables pour les opérateurs et les auditeurs.
Pourquoi exécuter OCS Inventory NG avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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