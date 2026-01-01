OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution gratuite et open source de gestion d'actifs et de déploiement de logiciels, affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX rapportent des inventaires matériels et logiciels détaillés à un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres appareils sans agent.

L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et package déployé. La console web, la base de données MySQL et l'API REST incluses sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.