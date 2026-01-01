Déployez Vane : installation en un clic.
Moteur de réponses IA axé sur la confidentialité qui fournit des réponses avec des sources citées en utilisant des LLM locaux ou des fournisseurs cloud, sur votre propre matériel.
Choisissez un pack VPS pour Vane
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Vane
Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG à votre choix de grand modèle linguistique — des modèles Ollama locaux ou des fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.
L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par siège et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.
Fonctionnalités clés de Vane
Réponses IA citées
Chaque réponse renvoie aux sources sous-jacentes, vous permettant de vérifier les affirmations et d'approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré.
LLM locaux et cloud
Exécutez des modèles open source localement via Ollama, ou connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Groq depuis la même interface web.
SearXNG intégré
Livré avec une instance de métarecherche SearXNG afin que les requêtes soient agrégées à travers de nombreux moteurs sans les exposer aux traqueurs commerciaux.
Modes de vitesse et de qualité
Basculez entre les modes Vitesse, Équilibré et Qualité afin de privilégier une recherche plus approfondie et en plusieurs étapes sur des questions plus complexes, au détriment du temps de réponse.
Téléchargements de fichiers et découverte
Téléchargez des PDF, des fichiers texte et des images pour poser des questions sur vos propres documents, ou parcourez le fil Découvrir pour du contenu tendance.
Historique de recherche sur votre VPS
Toutes les requêtes, les fichiers téléchargés et l'historique des discussions restent sur votre serveur dans un volume persistant — jamais synchronisés avec un cloud tiers.
Pourquoi exécuter Vane avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.