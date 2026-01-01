Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG à votre choix de grand modèle linguistique — des modèles Ollama locaux ou des fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.

L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par siège et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.