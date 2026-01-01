Déployez Hister en un clic.
Moteur de recherche personnel local qui indexe en texte intégral votre historique de navigation et votre base de connaissances.
Choisissez un pack VPS pour Hister
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hister
Hister est un moteur de recherche open-source qui indexe automatiquement en texte intégral les sites web que vous visitez, transformant votre historique de navigation en une base de connaissances privée et consultable. Au lieu de faire défiler une liste d'historique chronologique ou de vous fier à des moteurs de recherche distants qui profilent chaque requête, Hister vous permet de retrouver n'importe quelle page que vous avez déjà lue en utilisant son contenu, et non seulement son titre ou son URL.
L'auto-hébergement de Hister conserve vos données de navigation, le contenu indexé et les requêtes de recherche entièrement sur votre VPS. La même instance peut explorer des sites supplémentaires, indexer des fichiers locaux, exposer un point de terminaison MCP aux agents IA et servir plusieurs utilisateurs — le tout sans envoyer une seule requête à un service tiers.
Fonctionnalités clés de Hister
Index de l'historique en texte intégral
Indexe automatiquement le contenu réel des pages que vous visitez afin que vous puissiez effectuer des recherches par ce qui a été écrit, et non pas seulement par l'URL ou le titre.
Langage de requête puissant
Filtrer par domaine, plage de dates, langue, balises et expressions en texte intégral en utilisant une syntaxe de requête dédiée conçue pour la précision.
Indexation des fichiers locaux
Pointez Hister vers des répertoires sur votre VPS pour indexer des notes, des documents et des bases de connaissances parallèlement à votre historique de navigation.
Crawler intégré
Étendez l'index en explorant des sites externes à l'aide d'un robot d'exploration HTTP traditionnel ou d'un navigateur sans tête pour les pages riches en JavaScript.
Support multi-utilisateur
Héberger une instance partagée pour une équipe ou une communauté locale avec des index par utilisateur et une authentification basée sur OAuth.
Intégration de l'IA et du MCP
Activer la recherche sémantique optionnelle et exposer les résultats aux agents d'IA via un point de terminaison du protocole de contexte de modèle.
Pourquoi exécuter Hister avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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