MeTube est une interface web pour yt-dlp qui vous permet de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres plateformes, depuis n'importe quel appareil et sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de MeTube sur votre VPS présente plusieurs avantages : les téléchargements s'effectuent à la vitesse des centres de données, les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et le service continue de fonctionner même lorsque les plateformes évoluent — contrairement aux extensions de navigateur qui cessent de fonctionner ou aux outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et nécessitent des comptes.