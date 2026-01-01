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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Ralph

Ralph est un système open-source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) construit par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'attribution jusqu'à la mise hors service — à travers les racks de centres de données et les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée du centre de données pour les agencements de racks et la planification de la capacité énergétique.

L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support, sans coûts d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer avec les systèmes existants de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Ralph

Suivi du cycle de vie des actifs

Suivez chaque actif depuis le bon de commande jusqu'à l'affectation, la maintenance et la mise hors service, avec un historique complet et une piste d'audit pour la conformité et le reporting des coûts.

Visualisation de centre de données

Cartographiez les agencements physiques des racks avec un placement par glisser-déposer, surveillez la consommation électrique par rack et planifiez les extensions de capacité avant l'arrivée du matériel.

API REST

Une API REST complète vous permet d'intégrer Ralph avec des systèmes de billetterie, des plateformes de surveillance et des outils d'approvisionnement pour automatiser les mises à jour d'inventaire et éliminer la saisie de données en double.

Gestion des licences logicielles

Suivez les licences logicielles, les contrats et les accords de support parallèlement aux actifs matériels afin que vous sachiez toujours ce qui est sous licence, où il est déployé et quand les renouvellements sont dus.

Flux de travail personnalisés

Définissez des états de flux de travail flexibles pour les étapes du cycle de vie des actifs afin que vos processus d'approvisionnement, d'opérations et de mise hors service soient appliqués de manière cohérente au sein de l'équipe.

Pourquoi exécuter Ralph avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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