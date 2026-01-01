Ralph est un système open-source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) construit par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'attribution jusqu'à la mise hors service — à travers les racks de centres de données et les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée du centre de données pour les agencements de racks et la planification de la capacité énergétique.

L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support, sans coûts d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer avec les systèmes existants de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement.