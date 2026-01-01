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Lac de données d'observabilité haute performance pour les logs, les métriques et les traces, construit en Rust et s'appuyant sur Apache Parquet.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Parseable

Parseable est un lac de données d'observabilité open-source conçu spécifiquement pour les logs, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données au format Apache Parquet, il ingère des volumes élevés de télémétrie à une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à la mise en cache intelligente et au stockage en colonnes.

L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec support SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) ni envoi de données de log sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Parseable

Stockage natif Parquet

Stockez les événements ingérés sous forme de fichiers Apache Parquet columnaires pour des requêtes analytiques rapides et une compression spectaculaire par rapport au JSON brut.

Compatible OpenTelemetry

Accepter les journaux, les métriques et les traces via le protocole OpenTelemetry afin que les collecteurs et SDK existants puissent envoyer des données sans modifications de code.

Moteur de requête SQL

Interrogez la télémétrie avec un SQL ANSI standard sur toute plage temporelle, avec un temps de réponse inférieur à la seconde sur les champs indexés et les analyses partitionnées.

Tableaux de bord intégrés

Créez des tableaux de bord interactifs et des requêtes enregistrées directement dans Parseable sans avoir à greffer un outil de visualisation séparé.

Alertes et RBAC

Définissez des alertes basées sur des seuils sur les flux de journaux et accordez un accès ciblé aux équipes via le contrôle d'accès basé sur les rôles sur les flux et les locataires.

Rétention rentable

Le cache intelligent et le stockage hiérarchisé maintiennent les données récentes rapidement accessibles pour les requêtes, tandis que les partitions plus anciennes restent compressées sur le disque pour une conservation à long terme.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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