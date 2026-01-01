Parseable est un lac de données d'observabilité open-source conçu spécifiquement pour les logs, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données au format Apache Parquet, il ingère des volumes élevés de télémétrie à une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à la mise en cache intelligente et au stockage en colonnes.

L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec support SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) ni envoi de données de log sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.