Déployez Parseable en un clic installation.
Lac de données d'observabilité haute performance pour les logs, les métriques et les traces, construit en Rust et s'appuyant sur Apache Parquet.
Choisissez un pack VPS pour Parseable
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Parseable
Parseable est un lac de données d'observabilité open-source conçu spécifiquement pour les logs, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données au format Apache Parquet, il ingère des volumes élevés de télémétrie à une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à la mise en cache intelligente et au stockage en colonnes.
L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec support SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) ni envoi de données de log sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Parseable
Stockage natif Parquet
Stockez les événements ingérés sous forme de fichiers Apache Parquet columnaires pour des requêtes analytiques rapides et une compression spectaculaire par rapport au JSON brut.
Compatible OpenTelemetry
Accepter les journaux, les métriques et les traces via le protocole OpenTelemetry afin que les collecteurs et SDK existants puissent envoyer des données sans modifications de code.
Moteur de requête SQL
Interrogez la télémétrie avec un SQL ANSI standard sur toute plage temporelle, avec un temps de réponse inférieur à la seconde sur les champs indexés et les analyses partitionnées.
Tableaux de bord intégrés
Créez des tableaux de bord interactifs et des requêtes enregistrées directement dans Parseable sans avoir à greffer un outil de visualisation séparé.
Alertes et RBAC
Définissez des alertes basées sur des seuils sur les flux de journaux et accordez un accès ciblé aux équipes via le contrôle d'accès basé sur les rôles sur les flux et les locataires.
Rétention rentable
Le cache intelligent et le stockage hiérarchisé maintiennent les données récentes rapidement accessibles pour les requêtes, tandis que les partitions plus anciennes restent compressées sur le disque pour une conservation à long terme.
Pourquoi exécuter Parseable avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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