Déployez bolt.diy en un clic.
Assistant de codage IA open-source qui vous permet d'interroger, d'exécuter et de déployer des applications full-stack depuis votre navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour bolt.diy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec bolt.diy
bolt.diy est un fork open-source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par l'IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.
Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs de LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.
Caractéristiques principales de bolt.diy
Prise en charge multi-fournisseur des LLM
Connectez OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI et plus de 15 autres fournisseurs à partir d'une seule interface.
Génération de code full-stack
Générez des applications complètes avec des fichiers de frontend, de backend et de configuration fonctionnels — pas seulement des extraits de code.
Exécution dans le navigateur
Exécutez et prévisualisez le code généré directement dans le navigateur sans quitter l'interface ni configurer un environnement de développement local.
Apportez vos propres clés API
Utilisez vos identifiants de fournisseur existants afin de ne payer que ce que vous utilisez, sans majoration de plateforme ni niveau d'abonnement.
Open source et auto-hébergé
Toutes les invites, le code généré et les identifiants restent sur votre VPS — aucune donnée n'est partagée avec une plateforme SaaS tierce.
Pourquoi exécuter bolt.diy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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