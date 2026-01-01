Déployez Docmost avec une installation en un clic.
Plateforme wiki collaborative open source avec coédition en temps réel, diagrammes et espaces d'équipe.
Choisissez un pack VPS pour Docmost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Docmost
Docmost est une alternative moderne et open-source à Notion et Confluence, conçue pour les équipes qui ont besoin d'une édition collaborative en temps réel sans les compromis de confidentialité des plateformes hébergées dans le cloud. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit, tandis que les espaces offrent une séparation claire entre les équipes, les projets ou les départements.
L'auto-hébergement de Docmost sur votre VPS signifie que votre documentation interne, vos décisions architecturales et le contenu sensible de votre base de connaissances ne quittent jamais votre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse et le cache Redis offrent les performances et la fiabilité qu'exige l'édition collaborative, avec un stockage persistant protégeant votre documentation lors des mises à jour.
Fonctionnalités clés de Docmost
Coédition en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit qui semble instantanée et naturelle.
Diagrammes intégrés
Draw.io, Excalidraw et Mermaid sont disponibles directement dans l'éditeur, ainsi la documentation visuelle reste à côté du contenu écrit.
Organisation spatiale
Séparez le contenu par équipe, projet ou département avec des espaces individuels, chacun avec ses propres membres et paramètres d'autorisation.
Permissions granulaires
Les groupes d'utilisateurs et les contrôles d'accès au niveau de la page vous permettent de partager le bon contenu avec les bonnes personnes au sein de votre organisation.
Historique complet des versions
Chaque modification est enregistrée, vous pouvez donc consulter les révisions passées ou restaurer une version précédente de n'importe quelle page à tout moment.
Pourquoi exécuter Docmost avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.