Déployez Traggo avec l'installation en un clic.
Suivi du temps auto-hébergé basé sur des tags qui remplace les hiérarchies de projets par une chronologie flexible et étiquetée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Traggo
Traggo est un suivi du temps open source et auto-hébergé qui organise chaque entrée comme un segment sur une chronologie plutôt qu'une ligne dans une hiérarchie de projet rigide. Chaque entrée est enrichie de balises arbitraires —
client,
projet,
tâche,
facturable, tout ce que vous voulez — et le tableau de bord analyse le temps en combinant les balises comme vous le souhaitez, sans vous forcer à choisir une décomposition canonique à l'avance.
L'auto-hébergement de Traggo sur votre propre VPS permet de conserver les feuilles de temps, les informations client et le contexte pertinent pour la facturation au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de suivi du temps SaaS. Le binaire Go unique et la base de données SQLite le rendent suffisamment léger pour coexister avec d'autres services sur un petit VPS, et le modèle basé sur les balises s'adapte aussi bien aux consultants, aux freelances, aux agences qu'aux équipes produit.
Fonctionnalités clés de Traggo
Suivi par balises
Remplacez les hiérarchies de projets imbriquées par des balises arbitraires afin que la même entrée puisse apparaître simultanément dans les rapports clients, de projets et facturables.
Vue chronologique
Faites glisser les plages sur une chronologie quotidienne pour démarrer, arrêter, diviser et modifier rapidement les entrées de temps sans avoir à saisir des horodatages précis.
Rapports flexibles
Analysez le temps suivi par n'importe quelle combinaison de balises sur des plages de dates configurables, puis exportez les résultats au format CSV pour la facturation.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes utilisateur distincts avec des rôles d'administrateur et d'utilisateur standard afin qu'une petite équipe puisse partager une seule instance Traggo avec des feuilles de temps isolées.
GraphQL API
Pilotez les automatisations, les tableaux de bord et les intégrations via l'API GraphQL documentée au lieu de récupérer les données de l'interface utilisateur web.
Empreinte légère
Un seul binaire Go, soutenu par SQLite, signifie une faible utilisation du disque et de la mémoire, idéal pour être installé sur un VPS existant sans provisionner de nouvelles ressources.
Pourquoi exécuter Traggo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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