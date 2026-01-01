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Notebooks Elixir interactifs et collaboratifs pour la science des données, l'automatisation et l'exploration de code en direct.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Livebook

Livebook est une application web open-source pour l'écriture de notebooks Elixir collaboratifs et reproductibles. Conçu spécifiquement pour l'écosystème BEAM, il combine l'exécution de code en direct, des visualisations de données riches et l'édition multijoueur en temps réel dans une seule interface basée sur un navigateur. Contrairement aux environnements de notebooks à usage général, Livebook est profondément intégré au modèle de concurrence d'Elixir et produit des notebooks conçus pour fonctionner de manière identique sur différentes sessions et machines.

L'auto-hébergement de Livebook sur un VPS maintient vos notebooks, pipelines de données et expériences d'apprentissage automatique sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de taille de notebook, sans frais d'utilisation et sans service cloud tiers gérant votre code ou vos données.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Livebook

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même carnet simultanément avec suivi du curseur en temps réel et édition collaborative sans conflit.

Cellules intelligentes

Les types de cellules prédéfinis automatisent les requêtes SQL, les requêtes HTTP, la lecture de fichiers et la création de graphiques sans écrire de code passe-partout répétitif.

ML et workflows de données

L'intégration native avec Nx, Explorer et Kino permet le calcul numérique, les dataframes et des visualisations riches directement dans les notebooks.

Déploiement d'application Notebook

Publiez n'importe quel notebook en tant qu'application web interactive autonome que les utilisateurs finaux peuvent exécuter sans accès direct à l'interface Livebook.

Reproductible par défaut

Les notebooks enregistrent toutes les dépendances et les valeurs d'exécution dans le fichier lui-même, assurant des résultats cohérents sur différentes machines et déploiements.

Pourquoi exécuter Livebook avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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