Déployez Khoj en un clic.
Assistant IA open source qui discute avec vos documents, recherche sur le web et exécute du code en utilisant le modèle d'IA de votre choix.
Choisissez un pack VPS pour Khoj
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Khoj
Khoj est un assistant personnel IA gratuit et open-source qui se connecte à vos documents, notes et fichiers et vous permet de poser des questions à leur sujet en langage naturel. Il fonctionne avec n'importe quel fournisseur d'IA majeur — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale fonctionnant sur le même VPS — et enrichit ses réponses avec une recherche web en temps réel via SearXNG et l'exécution de code Python isolé via Terrarium.
L'auto-hébergement de Khoj signifie que vos documents, conversations et historique de requêtes restent sur votre propre infrastructure. Vos fichiers ne sont jamais envoyés ailleurs qu'au fournisseur de modèle IA que vous configurez explicitement, vous donnant un contrôle total sur les données partagées et avec qui.
Fonctionnalités clés de Khoj
Discuter avec les documents
Indexez vos PDF, notes et fichiers et posez-leur des questions en langage naturel — Khoj récupère le contexte pertinent et les réponses en utilisant le modèle d'IA de votre choix.
Intégration de la recherche Web
Le SearXNG intégré permet à Khoj de récupérer et de résumer les informations actuelles du web sans acheminer les requêtes via une API de recherche tierce.
Bac à sable d'exécution de code
Exécutez du code Python dans un bac à sable Terrarium isolé afin que Khoj puisse effectuer des calculs, des analyses de données et des tâches de script dans le cadre d'une conversation.
Tout fournisseur de modèle d'IA
Connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance locale d'Ollama — changez de fournisseurs sans modifier votre façon d'interagir avec Khoj.
Privé par défaut
Tous les documents, discussions et embeddings restent sur votre VPS — rien n'est partagé au-delà du fournisseur de modèle d'IA que vous configurez.
Pourquoi exécuter Khoj avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.