Ghost est un CMS headless entièrement open-source conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu généralistes, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux newsletters par e-mail natives et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.

Héberger Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu, et évitez les frais par membre et le verrouillage de la plateforme. Avec une base de données MySQL incluse, vos publications, membres et paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.