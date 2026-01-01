Waline est un système de commentaires open-source et auto-hébergé, conçu pour les sites web statiques, les blogs et les sites de documentation. Il offre une expérience de commentaire complète, incluant les réponses imbriquées, les réactions emoji, le nombre de visiteurs et les statistiques de consultation d'articles, le tout sans dépendre de services tiers qui suivent vos utilisateurs.

L'auto-hébergement de Waline sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de commentaires, les flux de travail de modération et les paramètres de notification. Ce déploiement utilise SQLite pour un stockage local sans configuration, il n'y a donc pas de base de données séparée à gérer. Waline s'intègre à n'importe quelle interface utilisateur via un widget JavaScript et prend en charge le formatage Markdown dans les commentaires dès la première utilisation.