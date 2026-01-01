Déployez Hiccup en un clic.
Une page de démarrage rapide et statique pour organiser vos liens et favoris les plus importants en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour Hiccup
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hiccup
Hiccup est une page de démarrage statique légère et open source, conçue pour placer vos liens les plus utilisés au premier plan. Conçue comme une application React servie par Nginx, elle ne nécessite ni base de données ni backend — juste un fichier de configuration JSON que vous pouvez modifier directement ou gérer via l'éditeur de configuration intégré. Des cartes en vedette, des catégories organisées et une puissante barre de recherche multi-fournisseurs permettent de passer très rapidement à n'importe quel signet depuis un seul onglet.
Héberger Hiccup sur votre propre VPS signifie que vos signets restent privés, se chargent instantanément à partir de fichiers statiques et restent accessibles depuis n'importe quel appareil. Avec la prise en charge PWA, les raccourcis clavier, la gestion des liens par glisser-déposer et le mode lecture seule pour les écrans partagés, Hiccup convient aussi bien comme page de démarrage de navigateur personnelle que comme tableau de bord domestique pour les services partagés.
Fonctionnalités clés de Hiccup
Recherche multi-fournisseurs
Recherchez simultanément sur Google, DuckDuckGo, Amazon et des fournisseurs personnalisés, ou accédez directement à un lien enregistré par nom ou par étiquette.
Éditeur de config JSON
Gérez l'ensemble de votre tableau de bord via un éditeur de configuration intégré — chargez depuis une URL ou un fichier local, prévisualisez plusieurs configurations et téléchargez des sauvegardes à tout moment.
Glisser-déposer des liens
Ajoutez ou mettez à jour les liens et les arrière-plans de carte en faisant glisser des URL ou des images depuis une autre fenêtre de navigateur directement sur n'importe quelle carte.
Navigation au clavier
La prise en charge complète des raccourcis clavier vous permet d'ouvrir des liens, de basculer le mode d'édition et de naviguer dans le tableau de bord sans toucher la souris.
PWA et compatible mobile
Installez Hiccup en tant qu'application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès rapide depuis l'écran d'accueil à tous vos favoris, que ce soit depuis un ordinateur de bureau ou un mobile.
Pourquoi exécuter Hiccup avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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