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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mobilizon

Mobilizon est une plateforme d'organisation d'événements libre et fédérée, construite par Framasoft et désormais gérée par l'association Kaihuri. Elle remplace Facebook Events et Meetup par un réseau d'instances indépendantes qui s'interconnectent via le protocole ActivityPub, offrant aux organisateurs, activistes et communautés un espace pour publier des événements et des groupes sans soumettre les participants au suivi publicitaire, à la collecte de données ou aux flux algorithmiques.

Héberger Mobilizon sur votre propre VPS signifie que vous contrôlez qui rejoint votre instance, quelles règles de modération s'appliquent et combien de temps les données d'événements sont conservées. Votre communauté conserve son calendrier et sa liste de membres même si une seule instance — ou une plateforme commerciale entière — disparaît, car la fédération rend le réseau résilient par conception.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Mobilizon

Fédération ActivityPub

Connectez-vous avec Mastodon, PeerTube et toutes les autres instances Mobilizon afin que les participants suivent les événements et les groupes sur le fédivers depuis un seul compte.

Groupes et discussions

Gérez des groupes persistants avec des publications, des ressources et des fils de discussion partagés afin que l'organisation se poursuive entre les événements, et pas seulement le jour même.

Confidentialité par défaut

Aucun traqueur tiers, aucune publicité et aucun e-mail requis pour les événements publics — les participants peuvent confirmer leur présence de manière anonyme ou avec une identité fédérée.

Profils multi-identité

Maintenez des identités distinctes pour l'activisme, le travail et les loisirs sous un seul compte afin que votre vie personnelle reste séparée de l'organisation publique.

Cartes et géolocalisation

La recherche de lieux et les cartes d'événements basées sur OpenStreetMap aident les communautés locales à trouver des rassemblements à proximité sans envoyer de données à des fournisseurs de cartes commerciaux.

Modération auto-hébergée

Définissez des règles à l'échelle de l'instance, approuvez les nouveaux comptes et bloquez les serveurs hostiles — chaque décision de modération reste sur votre VPS plutôt que sur une plateforme centrale.

Pourquoi exécuter Mobilizon avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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