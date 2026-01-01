Déployez Mobilizon en un clic.
Organisateur d'événements open-source fédéré pour les communautés et les mouvements qui ont besoin de rassemblements sans surveillance.
Choisissez un pack VPS pour Mobilizon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mobilizon
Mobilizon est une plateforme d'organisation d'événements libre et fédérée, construite par Framasoft et désormais gérée par l'association Kaihuri. Elle remplace Facebook Events et Meetup par un réseau d'instances indépendantes qui s'interconnectent via le protocole ActivityPub, offrant aux organisateurs, activistes et communautés un espace pour publier des événements et des groupes sans soumettre les participants au suivi publicitaire, à la collecte de données ou aux flux algorithmiques.
Héberger Mobilizon sur votre propre VPS signifie que vous contrôlez qui rejoint votre instance, quelles règles de modération s'appliquent et combien de temps les données d'événements sont conservées. Votre communauté conserve son calendrier et sa liste de membres même si une seule instance — ou une plateforme commerciale entière — disparaît, car la fédération rend le réseau résilient par conception.
Fonctionnalités clés de Mobilizon
Fédération ActivityPub
Connectez-vous avec Mastodon, PeerTube et toutes les autres instances Mobilizon afin que les participants suivent les événements et les groupes sur le fédivers depuis un seul compte.
Groupes et discussions
Gérez des groupes persistants avec des publications, des ressources et des fils de discussion partagés afin que l'organisation se poursuive entre les événements, et pas seulement le jour même.
Confidentialité par défaut
Aucun traqueur tiers, aucune publicité et aucun e-mail requis pour les événements publics — les participants peuvent confirmer leur présence de manière anonyme ou avec une identité fédérée.
Profils multi-identité
Maintenez des identités distinctes pour l'activisme, le travail et les loisirs sous un seul compte afin que votre vie personnelle reste séparée de l'organisation publique.
Cartes et géolocalisation
La recherche de lieux et les cartes d'événements basées sur OpenStreetMap aident les communautés locales à trouver des rassemblements à proximité sans envoyer de données à des fournisseurs de cartes commerciaux.
Modération auto-hébergée
Définissez des règles à l'échelle de l'instance, approuvez les nouveaux comptes et bloquez les serveurs hostiles — chaque décision de modération reste sur votre VPS plutôt que sur une plateforme centrale.
Pourquoi exécuter Mobilizon avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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