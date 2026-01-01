Déployez Drupal en un clic.
CMS open source de qualité professionnelle propulsant des millions de sites web dans le monde entier, des blogs personnels aux portails gouvernementaux de grande envergure.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Drupal
Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) mature et de niveau entreprise, auquel font confiance les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules contribués permettent aux équipes de créer aussi bien un simple site éditorial qu'une plateforme numérique multi-sites complexe, sans avoir à écrire une seule ligne de code personnalisé.
Les capacités de CMS headless de Drupal, sa couche API robuste et son système de permissions granulaires en font une solution idéale pour les organisations qui doivent gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en respectant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement associe Drupal à un backend PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.
Fonctionnalités clés de Drupal
Modélisation de contenu flexible
Définissez des types de contenu et des champs personnalisés pour correspondre exactement à votre flux de travail éditorial, sans être contraint par une structure de données fixe.
CMS headless et API REST
Exposez du contenu via une interface RESTful ou JSON:API afin que les équipes front-end puissent créer des expériences personnalisées dans n'importe quel framework.
Rôles et autorisations granulaires
Contrôlez précisément ce que chaque rôle d'utilisateur peut créer, modifier, publier ou supprimer dans toute la hiérarchie du site.
Prise en charge multilingue
La traduction intégrée et la gestion des langues vous permettent de publier du contenu dans des dizaines de langues à partir d'une seule installation.
Vaste écosystème de modules
Plus de 50 000 modules contribués étendent Drupal avec des fonctionnalités de commerce électronique, de SEO, de gestion des médias et des intégrations de services tiers.
Pourquoi exécuter Drupal avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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