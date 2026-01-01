Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) mature et de niveau entreprise, auquel font confiance les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules contribués permettent aux équipes de créer aussi bien un simple site éditorial qu'une plateforme numérique multi-sites complexe, sans avoir à écrire une seule ligne de code personnalisé.

Les capacités de CMS headless de Drupal, sa couche API robuste et son système de permissions granulaires en font une solution idéale pour les organisations qui doivent gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en respectant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement associe Drupal à un backend PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.