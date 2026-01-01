QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open-source qui combine un système de gestion hôtelière, un moteur de réservation directe et un site web d'hôtel destiné aux clients en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations depuis un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.

L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, élimine les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet d'adapter le processus de réservation, le thème et le back-office au fonctionnement réel de votre établissement.