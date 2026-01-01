Déployez QloApps en un clic.
Système open source de gestion et de réservation hôtelière avec un logiciel de gestion hôtelière, un moteur de réservation et un site web d'hôtel.
Choisissez un pack VPS pour QloApps
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec QloApps
QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open-source qui combine un système de gestion hôtelière, un moteur de réservation directe et un site web d'hôtel destiné aux clients en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations depuis un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.
L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, élimine les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet d'adapter le processus de réservation, le thème et le back-office au fonctionnement réel de votre établissement.
Fonctionnalités clés de QloApps
Moteur de réservation directe
Acceptez les réservations directement sur le site web de votre hôtel avec disponibilité en temps réel, plans tarifaires et confirmations instantanées — sans commission aux portails tiers.
Gestion immobilière
Gérez les chambres, les types de chambres, les plans tarifaires, la tarification saisonnière, les taxes et l'inventaire à partir d'un seul back-office conçu autour des flux de travail hôteliers réels.
Support multi-hôtels
Gérez plusieurs établissements à partir d'une seule installation, avec des chambres, des tarifs et des permissions du personnel par hôtel, ainsi que des rapports consolidés pour l'ensemble du groupe.
Site web d'hôtel intégré
Lancez un site web d'hôtel destiné aux clients avec des listes de chambres, une galerie, des avis et des pages de contact, prêt à l'emploi — sans CMS séparé à gérer.
Modules et extensions
Étendez les flux de réservation avec des passerelles de paiement, des gestionnaires de canaux et des modules marketing depuis la place de marché QloApps sans modifier le code source.
Multilingue et devise
Servez les clients internationaux avec un support multilingue et multidevise natif, configurable par marché depuis le tableau de bord d'administration.
Pourquoi exécuter QloApps avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.