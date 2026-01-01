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Interface web de surveillance multi-backends pour Naemon, Nagios, Icinga et Shinken, basée sur l'API Livestatus.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Thruk

Thruk est une interface web de surveillance riche en fonctionnalités et indépendante, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancienne interface CGI de Nagios par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.

L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider tous les backends Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une seule interface. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Thruk

Prise en charge multi-backend

Interroger les instances Naemon, Nagios, Icinga et Shinken simultanément et les présenter sous la forme d'une vue d'état unifiée.

Noyau Naemon intégré

Livré avec un backend Naemon fonctionnel, des graphiques de performance RRD et Apache, afin que l'interface utilisateur web dispose de données en direct dès le premier démarrage.

Processus d'entreprise

Regroupez des centaines de vérifications de bas niveau en services métier logiques qui révèlent un impact réel au lieu du bruit brut de l'hôte.

Rapports SLA

Générer des rapports de disponibilité, de panne et de SLA au format PDF ou Excel directement depuis l'interface utilisateur web sans outils de reporting externes.

API REST

Automatisez les tableaux de bord, les temps d'arrêt et les accusés de réception via une API REST documentée qui reflète chaque fonctionnalité de l'interface utilisateur.

Interface utilisateur adaptée aux mobiles

Des tableaux de bord réactifs et un thème mobile dédié permettent aux opérateurs de trier les incidents depuis un téléphone ou une tablette d'astreinte.

Pourquoi exécuter Thruk avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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