ZeroNote est une application de productivité unifiée auto-hébergée qui consolide la prise de notes, la gestion des mots de passe, les signets et les codes d'authentification à deux facteurs en une seule application chiffrée. Elle utilise le chiffrement AES côté client avec une architecture à connaissance nulle — le serveur ne voit jamais vos données non chiffrées, seul votre appareil peut les déchiffrer.

L'auto-hébergement de ZeroNote sur un VPS combine quatre outils distincts en un seul service privé et chiffré que vous contrôlez entièrement. Le stockage SQLite axé sur le mode hors ligne garantit que les données sont toujours disponibles sans connexion Internet, le balisage automatique intelligent organise les éléments automatiquement, et la synchronisation P2P ou S3 optionnelle étend la disponibilité sur tous les appareils.