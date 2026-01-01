Déployez Mattermost avec une installation en un clic.
Plateforme de messagerie d'équipe open source avec propriété complète des données et contrôles de sécurité de niveau entreprise.
Choisissez un pack VPS pour Mattermost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mattermost
Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie de type Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — sans céder le contrôle de vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, garde tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et satisfait aux exigences de souveraineté des données courantes dans les environnements gouvernementaux, financiers et de santé où les outils uniquement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.
Fonctionnalités clés de Mattermost
Messagerie par fils de discussion
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec recherche en texte intégral sur un historique de messages illimité.
Intégrations riches
Connectez-vous à plus de 800 outils, dont GitHub, Jira, Zoom et Jenkins, avec des webhooks, des commandes slash et une place de marché de plugins.
Voix et Vidéo
Les appels audio et vidéo intégrés avec partage d'écran centralisent la collaboration sans avoir à passer à des outils externes.
Sécurité d'entreprise
Le SSO, le LDAP, les autorisations basées sur les rôles et l'exportation de conformité répondent aux exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
Propriété complète des données
Tous les messages et fichiers résident sur votre VPS — pas d'accès fournisseur, pas de frais par utilisateur et pas de verrouillage de plateforme.
Pourquoi exécuter Mattermost avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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