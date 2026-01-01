Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie de type Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — sans céder le contrôle de vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, garde tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et satisfait aux exigences de souveraineté des données courantes dans les environnements gouvernementaux, financiers et de santé où les outils uniquement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.