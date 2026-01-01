Rackula est un concepteur visuel de racks open source qui aide les administrateurs système, les homelabbers et les techniciens audiovisuels à planifier l'agencement des racks de serveurs grâce à une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de rack standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les schémas finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.

L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS permet de garder chaque schéma de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle, au lieu d'être hébergé chez un fournisseur SaaS. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage par URL et code QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.