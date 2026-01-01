Déployez Rackula avec une installation en un clic.
Concepteur de plans de baies de serveurs par glisser-déposer pour la planification de centres de données, de laboratoires personnels et d'installations d'équipement AV.
Choisissez un pack VPS pour Rackula
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rackula
Rackula est un concepteur visuel de racks open source qui aide les administrateurs système, les homelabbers et les techniciens audiovisuels à planifier l'agencement des racks de serveurs grâce à une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de rack standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les schémas finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.
L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS permet de garder chaque schéma de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle, au lieu d'être hébergé chez un fournisseur SaaS. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage par URL et code QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.
Fonctionnalités clés de Rackula
Créateur par glisser-déposer
Planifiez visuellement les agencements de racks en faisant glisser les appareils dans des emplacements 1U–48U sans dessiner de schémas dans des feuilles de calcul ou des outils de dessin génériques.
Images d'appareils réels
Créez des diagrammes à l'aide de photographies précises de l'avant et de l'arrière de matériel réel, provenant de la bibliothèque de types d'appareils NetBox.
Exportation multi-format
Exporter les racks terminés au format PNG, PDF ou SVG pour les tickets de gestion des changements, les runbooks et la documentation destinée aux clients.
Partage d'URL et de codes QR
Partagez un plan de rack avec les techniciens sur site via un lien unique ou un code QR scannable au lieu d'envoyer des captures d'écran par e-mail.
Backend persistant
Synchroniser les mises en page entre les navigateurs et les appareils via une API backend avec un stockage sur disque qui survit aux redémarrages de conteneurs.
Authentification intégrée
Protégez l'accès en lecture et en écriture avec un identifiant et un mot de passe, ainsi qu'un jeton d'écriture API protégeant les routes de modification.
Pourquoi exécuter Rackula avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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