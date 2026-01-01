Sure est une application open source de gestion des finances personnelles et du patrimoine, maintenue par la communauté, conçue pour les personnes qui souhaitent un contrôle total de leurs données financières. Elle suit les comptes bancaires, les investissements et les prêts, enregistre et catégorise les transactions, surveille la valeur nette au fil du temps et prend en charge les foyers multi-utilisateurs — le tout stocké dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux outils financiers hébergés, Sure fonctionne entièrement sur votre serveur, sans abonnement SaaS, sans partage de données avec des tiers et sans risque d'interruption de service. Une intégration OpenAI facultative ajoute une catégorisation des transactions basée sur l'IA et des requêtes financières en langage naturel. Un worker Sidekiq en arrière-plan gère les importations et les notifications planifiées, tandis que l'application principale sert le tableau de bord interactif.