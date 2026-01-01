Jusqu'à 69 % de réduction sur PrestaShop

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Plateforme e-commerce open source puissante qui propulse plus de 300 000 boutiques en ligne dans le monde, avec une gestion complète des produits, des paiements et une prise en charge multilingue.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
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69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PrestaShop

PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : la gestion du catalogue produits, le traitement des commandes, des passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), la prise en charge multilingue et multidevise, et des outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.

Héberger PrestaShop sur votre propre VPS vous permet de garder les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et d'évoluer avec votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de PrestaShop

Catalogue complet des produits

Gérez un nombre illimité de produits avec des variantes, des combinaisons, des attributs et des règles de tarification flexibles, y compris des remises en gros et des campagnes promotionnelles à durée limitée.

Paiements intégrés

Accepter les paiements via PayPal, Stripe, virement bancaire et des dizaines de passerelles régionales grâce à la place de marché des modules — aucun code de paiement personnalisé n'est requis.

Multilingue et Devise

Vendez à des clients du monde entier avec une prise en charge native de plusieurs langues, devises et règles fiscales dans une seule installation de boutique à partir d'un tableau de bord d'administration unique.

SEO et outils de marketing

Les URL personnalisables, les champs méta, la génération de sitemap et les outils intégrés de bons de réduction et de programme de fidélité aident à générer du trafic et des achats répétés.

Thèmes et Modules

Une place de marché de milliers de thèmes et de modules vous permet d'étendre la conception et les fonctionnalités sans toucher au code, du chat en direct aux points de fidélité.

Pourquoi exécuter PrestaShop avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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