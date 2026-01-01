Déployez Grimoire avec une installation en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec étiquetage, recherche plein texte et extraction de métadonnées assistée par l'IA.
Choisissez un pack VPS pour Grimoire
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grimoire
Grimoire est un gestionnaire de favoris open-source conçu pour être un foyer permanent et consultable pour tout ce que vous enregistrez du web. Il stocke les favoris avec extraction automatique des métadonnées — titre de la page, description, favicon et capture d'écran — afin que votre collection reste utile longtemps après que vous ayez oublié pourquoi vous avez enregistré quelque chose.
Contrairement aux dossiers de favoris de navigateur qui se synchronisent avec les clouds des fournisseurs, l'auto-hébergement de Grimoire sur votre VPS maintient votre historique de lecture, vos liens de recherche et vos ressources enregistrées entièrement privés. Un seul conteneur avec stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — il suffit d'enregistrer, de taguer et de rechercher.
Fonctionnalités clés de Grimoire
Extraction automatique des métadonnées
Grimoire récupère automatiquement le titre, la description, le favicon et la capture d'écran de chaque signet, gardant ainsi votre bibliothèque organisée sans effort manuel.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans les titres, descriptions, étiquettes et notes de vos marque-pages pour trouver instantanément tout dans votre collection.
Balises & catégories
Organisez vos favoris avec des balises et des catégories flexibles, puis filtrez votre bibliothèque pour trouver précisément ce dont vous avez besoin.
Balisage assisté par l'IA
Connectez éventuellement un fournisseur d'IA pour suggérer automatiquement des balises et des résumés basés sur le contenu de la page.
Extension de navigateur
Enregistrez des signets directement depuis Chrome ou Firefox avec une extension en un clic sans quitter la page que vous lisez.
Pourquoi exécuter Grimoire avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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