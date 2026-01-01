Fireshare est une plateforme de partage de médias auto-hébergée conçue pour partager des clips de jeux, des vidéos et des images via des liens partageables uniques par élément. Téléchargez vos enregistrements une seule fois et partagez-les individuellement avec des amis ou publiquement — chaque clip obtient sa propre URL, avec une protection par mot de passe optionnelle pour les éléments que vous souhaitez garder semi-privés.

Contrairement aux services vidéo cloud, Fireshare fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans limites de téléchargement, sans filigranes et sans compte requis pour les spectateurs. Le contenu est organisé par jeu, consultable via un flux public ou privé, et abonnable via RSS — offrant à votre public un véritable foyer pour votre contenu vidéo sans les envoyer vers une plateforme tierce.