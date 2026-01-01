Déployez Fireshare en un clic d'installation.
Plateforme auto-hébergée de partage de vidéos et d'images pour clips de jeux, avec des liens de partage uniques et un accès protégé par mot de passe.
Choisissez un pack VPS pour Fireshare
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec Fireshare
Fireshare est une plateforme de partage de médias auto-hébergée conçue pour partager des clips de jeux, des vidéos et des images via des liens partageables uniques par élément. Téléchargez vos enregistrements une seule fois et partagez-les individuellement avec des amis ou publiquement — chaque clip obtient sa propre URL, avec une protection par mot de passe optionnelle pour les éléments que vous souhaitez garder semi-privés.
Contrairement aux services vidéo cloud, Fireshare fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans limites de téléchargement, sans filigranes et sans compte requis pour les spectateurs. Le contenu est organisé par jeu, consultable via un flux public ou privé, et abonnable via RSS — offrant à votre public un véritable foyer pour votre contenu vidéo sans les envoyer vers une plateforme tierce.
Fonctionnalités clés de Fireshare
Liens partageables par clip
Chaque vidéo et image obtient une URL publique unique que vous pouvez partager directement — aucune création de compte forcée ni redirection de plateforme pour les spectateurs.
Partage protégé par mot de passe
Verrouillez des clips individuels ou l'intégralité de votre flux derrière un mot de passe afin de contrôler précisément qui peut consulter votre contenu.
Organisation basée sur le jeu
Balisez et parcourez le contenu par titre de jeu, en gardant vos clips organisés et en facilitant la recherche de séquences pour un jeu spécifique par les spectateurs.
Prise en charge des flux RSS
Fireshare génère des flux RSS afin que les abonnés puissent s'abonner et être avertis chaque fois que vous publiez de nouveaux clips ou images.
Transcodage vidéo intégré
Le transcodage basé sur le CPU traite automatiquement les téléchargements en formats optimisés pour le web, permettant ainsi aux clips d'être lus fluidement dans n'importe quel navigateur sans conversion manuelle.
Pourquoi exécuter Fireshare avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Croissance mondiale.
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