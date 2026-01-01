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Outil de mind mapping collaboratif auto-hébergé et en temps réel permettant aux équipes de brainstormer, planifier et structurer des idées ensemble.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TeamMapper

TeamMapper est une application de cartographie mentale open source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via des WebSockets. Conçue comme un successeur du projet mindmapp abandonné, elle se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.

L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS maintient les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes des environnements réglementés d'ajuster le comportement de confidentialité pour correspondre à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de TeamMapper

Collaboration en temps réel

Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, les changements apparaissant instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.

Pas de partage de compte

Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de consultation seule ou de modification — les invités peuvent se joindre sans créer de compte ni se connecter.

Personnalisation avancée des nœuds

Ajoutez des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.

Importation et Exportation

Déplacez les cartes mentales vers et depuis TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour le partage avec les parties prenantes ou l'archivage hors ligne.

Paramètres par défaut conformes au RGPD

Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences de confidentialité sans nettoyage manuel.

Annuler et Raccourcis

Un historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier permettent à l'éditeur de rester rapide pour les utilisateurs avancés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.

Pourquoi exécuter TeamMapper avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Herriman
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Martin K
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