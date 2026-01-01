TeamMapper est une application de cartographie mentale open source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via des WebSockets. Conçue comme un successeur du projet mindmapp abandonné, elle se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.

L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS maintient les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes des environnements réglementés d'ajuster le comportement de confidentialité pour correspondre à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.