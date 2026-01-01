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Gestionnaire de fichiers open-source qui unifie vos fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et le cloud en une seule bibliothèque consultable.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Spacedrive

Spacedrive est un système de fichiers distribué virtuel (VDFS) qui crée un catalogue unique et intelligent de tous vos fichiers — quel que soit leur emplacement. Les disques locaux, le stockage externe et les services cloud sont unifiés dans une base de données unique et consultable, avec des balises, des filtres de métadonnées, la détection des doublons et la génération de vignettes. Contrairement aux explorateurs de fichiers traditionnels, Spacedrive traite l'ensemble de votre bibliothèque numérique comme des données structurées que vous pouvez interroger et organiser à grande échelle.

L'auto-hébergement du serveur Spacedrive sur votre propre VPS vous offre un hub permanent et toujours actif pour votre système d'organisation de fichiers avec authentification administrateur intégrée — sans télécharger vos données vers un cloud tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Spacedrive

Bibliothèque de fichiers unifiée

Indexe les fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et les emplacements cloud dans une seule base de données consultable — plus besoin de chercher à travers plusieurs endroits.

Balisage intelligent

Organisez les fichiers avec des balises personnalisées et des filtres de métadonnées afin de trouver exactement ce dont vous avez besoin, où qu'il soit stocké.

Détection des doublons

Identifie automatiquement les fichiers en double dans votre bibliothèque, vous aidant à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir votre collection propre.

Aperçus des médias

Génère des miniatures et des aperçus pour les photos et les vidéos afin que vous puissiez parcourir votre bibliothèque visuellement sans ouvrir les fichiers individuellement.

Synchronisation pair à pair

Synchronise votre bibliothèque organisée sur plusieurs appareils afin que vos balises, collections et métadonnées soient toujours à jour partout.

Pourquoi exécuter Spacedrive avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Martin K
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