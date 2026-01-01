Déployez le serveur DNS Technitium avec une installation en un clic.
Serveur DNS open-source avec blocage de publicités intégré, protocoles DNS chiffrés et une console de gestion web complète.
Choisissez un pack VPS pour Technitium DNS Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Technitium DNS Server
Le serveur DNS Technitium est un serveur DNS entièrement open source qui agit à la fois comme serveur de noms faisant autorité pour vos propres domaines et comme résolveur récursif pour les clients réseau. Il prend en charge DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS et DNS-over-QUIC — protégeant les requêtes DNS de la surveillance des FAI et de l'interception par attaque de l'homme du milieu sans nécessiter de résolveurs tiers.
Au-delà de la résolution standard, Technitium inclut le blocage des publicités et des logiciels malveillants à l'échelle du réseau via des URL de listes de blocage configurables, la validation DNSSEC et la signature de zone, un serveur DHCP intégré, le clustering multi-serveurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles avec authentification à deux facteurs. L'auto-hébergement vous offre une visibilité complète sur chaque requête DNS de votre réseau, sans qu'aucun fournisseur externe ne voie votre trafic.
Fonctionnalités clés de Technitium DNS Server
Blocage des publicités à l'échelle du réseau
Bloquez les publicités, les traqueurs et les domaines malveillants sur chaque appareil de votre réseau en utilisant des URL de listes de blocage configurables — aucun logiciel client n'est nécessaire sur les appareils individuels.
Protocoles DNS chiffrés
Prend en charge DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS et DNS-over-QUIC pour empêcher l'interception et maintenir la confidentialité des requêtes DNS vis-à-vis des FAI et des espions de réseau.
Hébergement DNS autoritaire
Hébergez vos propres zones DNS avec signature DNSSEC en utilisant RSA, ECDSA ou EdDSA — éliminant la dépendance envers les serveurs de noms tiers pour vos domaines internes ou publics.
Résolution haute performance
L'architecture E/S asynchrone gère plus de 100 000 requêtes DNS par seconde avec mise en cache persistante, préchargement et prise en charge du service obsolète pour une disponibilité maximale.
Clustering multi-serveurs
Gérez et répliquez les zones sur plusieurs instances de serveur DNS à partir d'une seule console web pour la redondance et les déploiements distribués.
Pourquoi exécuter Technitium DNS Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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