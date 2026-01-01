Tiny Tiny RSS est un agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et open-source qui vous permet de suivre des sites web, des blogs et des sources d'actualités depuis une interface web unique et privée. Il récupère continuellement les mises à jour en arrière-plan afin que vos flux soient toujours à jour, et offre une interface flexible avec des raccourcis clavier, une recherche en texte intégral, des étiquettes, des filtres et l'import/export OPML.

Plusieurs comptes d'utilisateur sont pris en charge, chacun avec des abonnements de flux et des préférences indépendants. Une API intégrée permet aux clients mobiles comme FeedMe et Fluent Reader de se connecter et de synchroniser la progression de la lecture. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre historique de lecture et vos abonnements privés — aucun service tiers ne voit ce que vous lisez.