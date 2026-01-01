Déployez RetroAssembly en un clic.
Bibliothèque de jeux rétro auto-hébergée et émulateur basé sur navigateur prenant en charge plus de 25 consoles classiques avec illustrations automatiques et états de sauvegarde.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RetroAssembly
RetroAssembly est une application web auto-hébergée qui transforme votre navigateur en une borne d'arcade rétro personnelle. Téléchargez votre collection de ROM et jouez à des titres provenant de plus de 25 plateformes classiques — y compris NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade et Atari — directement dans le navigateur, sans aucun plugin ni téléchargement requis.
La plateforme récupère automatiquement les jaquettes et les métadonnées des jeux afin que votre bibliothèque ressemble à une véritable collection plutôt qu'à une simple liste de fichiers. Les sauvegardes d'état, le rembobinage du jeu, les effets de shader de style rétro et les contrôleurs mobiles à l'écran sont tous intégrés. L'auto-hébergement maintient votre collection de ROM sur votre propre serveur, privée et accessible uniquement aux comptes que vous créez.
Fonctionnalités clés de RetroAssembly
Prise en charge de plus de 25 consoles
Jouez à des jeux de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, et de nombreuses autres plateformes dans le navigateur.
Détection automatique des illustrations
Les jaquettes de boîtes et les métadonnées de jeu sont récupérées automatiquement afin que votre bibliothèque affiche des visuels riches au lieu de simples noms de fichiers.
Enregistrer les états et rembobiner
Sauvegardez et restaurez la progression à tout moment, avec des captures d'état automatiques et la fonction de retour en arrière du jeu sur les émulateurs pris en charge.
Commandes adaptées aux mobiles
Un contrôleur virtuel intégré à l'écran facilite le jeu sur les téléphones et les tablettes sans manette physique.
Shaders visuels rétro
Les effets optionnels CRT et autres effets de shader recréent l'apparence des écrans matériels d'origine pour une expérience plus authentique.
Pourquoi exécuter RetroAssembly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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