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Base de données de séries temporelles construite sur PostgreSQL — combinant la familiarité de SQL avec l'échelle et la vitesse d'une base de données de séries temporelles (TSDB) spécialement conçue.

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TimescaleDB

TimescaleDB étend PostgreSQL avec des capacités natives de séries temporelles, intégrant des hypertables, le partitionnement automatique, les agrégats continus et la compression avancée, par-dessus le moteur SQL que les équipes connaissent déjà. Puisqu'il est basé sur PostgreSQL, chaque pilote existant, ORM, outil de BI et extension — y compris PostGIS et pg_vector — continue de fonctionner sans modifications.

L'auto-hébergement de TimescaleDB sur votre propre VPS garde la télémétrie à haut volume, les flux de capteurs IoT et les données financières de tick sous votre contrôle, sans tarification par point de données ni frais de sortie. L'image HA regroupe Patroni et les outils PostgreSQL courants, vous offrant une base prête pour la production pour les charges de travail de métriques, de surveillance et d'analyse.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de TimescaleDB

Hypertables

Partitionnez automatiquement les données de séries chronologiques en plusieurs blocs pour des insertions et des requêtes rapides à l'échelle de milliards de lignes, sans modifier la façon dont vous écrivez du SQL.

Compression native

La compression orientée colonne réduit généralement les données historiques de plus de 90 %, ce qui diminue les coûts de stockage tout en permettant de maintenir les lignes récentes rapides à mettre à jour et à interroger.

Agrégats continus

Les vues matérialisées se rafraîchissent de manière incrémentielle en arrière-plan, de sorte que les tableaux de bord basés sur des mois ou des années de données brutes restent réactifs en moins d'une seconde.

Compatibilité totale avec PostgreSQL

Fonctionne avec chaque client PostgreSQL, ORM et extension — y compris PostGIS pour le géospatial et pg_vector pour les embeddings d'IA — sans aucun effort de migration.

Politiques de conservation des données

Supprimer ou sous-échantillonner automatiquement les anciennes portions de données selon un calendrier, en conservant les données chaudes sur un stockage rapide et en respectant les exigences de rétention de conformité.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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