Déployez Mazanoke en un clic.
Optimiseur d'images basé sur le navigateur, axé sur la confidentialité, qui compresse et convertit les images sans les télécharger sur un serveur.
Choisissez un pack VPS pour Mazanoke
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mazanoke
Mazanoke est un optimiseur d'images auto-hébergé qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Lorsque les utilisateurs compressent, redimensionnent ou convertissent des images via l'interface Mazanoke, tout le traitement s'effectue localement sur leur appareil — aucune donnée d'image n'est transmise au serveur ou à un tiers. Cela le rend adapté au traitement d'images sensibles qui ne peuvent pas être téléchargées vers des outils de compression cloud.
Contrairement aux services d'optimisation d'images hébergés, l'auto-hébergement de Mazanoke sur votre VPS offre à votre équipe un point d'accès privé et toujours disponible pour le traitement d'images. Il prend en charge une large gamme de formats, supprime automatiquement les métadonnées EXIF telles que la position GPS et les horodatages, et peut être protégé par une authentification HTTP de base facultative pour restreindre l'accès.
Fonctionnalités clés de Mazanoke
Traitement dans le navigateur
Toute la compression et la conversion d'images s'exécutent localement dans le navigateur — aucune donnée d'image n'est envoyée au serveur ou à un service externe.
Conversion multi-format
Convertir entre les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO et TIFF dans n'importe quelle combinaison avec des paramètres de qualité ajustables.
Suppression automatique des EXIF
Supprimez les métadonnées intégrées, y compris la localisation GPS, les horodatages et les informations de l'appareil photo, des images avant de les partager.
Authentification HTTP de base
L'accès est protégé par l'authentification HTTP de base par défaut, ce qui limite votre instance aux seuls utilisateurs autorisés.
Prise en charge hors ligne des PWA
Installez Mazanoke en tant qu'application web progressive pour le traitement d'images hors ligne sans nécessiter de connexion internet.
Pourquoi exécuter Mazanoke avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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